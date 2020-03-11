Кабмин сегодня примет окончательный план борьбы с коронавирусом

"Наша цель - защитить население Украину, не вызвав паники", - отметил премьер Шмыгаль.

Кабмин сегодня примет окончательный план борьбы с коронавирусом
Фото: lifedon.com.ua

Во вторник, 10 марта, в Кабинете министров состоялось заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В заседании принял участие премьер-министр Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций. Они представили свои предложения по мерам, которые необходимо принять для противодействия распространению вируса.

"Наша цель - защитить население Украину, не вызвав паники", - подчеркнул Шмыгаль.

Также обсуждались рекомендации Всемирной организации здравоохранения по реализации различных сценариев развития событий: от единичных случаев заболевания к масштабному распространения вируса внутри страны.

"В частности, был поднят вопрос о необходимости принятия законодательной инициативы о возможных мерах оперативного реагирования в случае распространения вируса COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ и учитывая законодательную модель превентивных мер Польши", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, руководители всех ОГА заверили, что регионы готовы к случаям заболевания. Сейчас уже определены медучреждения, которые могут быть использованы для обсервации. Также, было оговорено, что до конца недели будет создана комиссия, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации.

Окончательный план борьбы с коронавируса будет принят на заседании Кабинета министров в среду, 11 марта.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел создало оперативный штаб по коронавирусу.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом. По состоянию на утро 11 марта, число инфицированных в мире превысило 118 тыс. человек. В Европе очагом распространения SARS-CoV-2 является Италия.

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