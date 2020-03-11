МИД создал оперативный штаб по коронавирусу

Штаб создан по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

МИД создал оперативный штаб по коронавирусу
Фото: Youtube Printscreen

Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для координации работы органов власти и международных организаций с целью защиты украинских граждан за границей и предоставления актуальной информации о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативный штаб был создан по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Коронавирус - быстрый и опасный. В то же время МИД должен быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились , вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которое окажет необходимую поддержку и помощь", - заявил министр.

Также ведомство создало специальные страницы в социальных сетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении коронавируса в мире.

По словам министра, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, которые находятся за границей на территориях, пораженных коронавирусом.

Как сообщалось, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 марта, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч.

В Европе очагом распространения SARS-CoV-2 является Италия.

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