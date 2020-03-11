Медведчук, Кузьмин и Рабинович в Москве провели "диалог во имя мира" в Украине

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 10 марта в Москве провел встречу с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным и главой Государственной думы РоSSии Вячеславом Володиным.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе встречи обсуждалась, в частности, идея создания парламентского измерения "нормандского формата".

"Виктор Владимирович, Вы мне когда-то говорили об этом, Вячеслав Викторович недавно ещё проинформировал о том, что у Вас идея создать парламентское измерение «нормандского формата». Мне кажется, хорошая идея. Мы как-то - не помню уже когда, но некоторое время назад - уже обсуждали эту тему", - сказал Путин, обращаясь к Медведчуку.

Фото: kremlin.ru

Путин отметил, что "это было бы очень хорошо, к месту", если парламентарии "на Украине, в РоSSии, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти". Он выразил надежду, что "у Вас это получится - надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины".

Ранее 10 марта делегация ОПЗЖ в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу со "своими роSSийскими коллегами – депутатами Государственной Думы РоSSийской Федерации", информирует пресс-служба политсилы.

Со стороны РоSSии в переговорах приняли участие также председатель комитета по вопросам СНГ , евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин и другие.

Фото: zagittya.com.ua

Согласно сообщению, парламентарии Украины и РоSSии обсудили тему мирного урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения минских соглашений, "безальтернативность которых признана во всем мире".

Медведчук во время встречи предложил создать межпарламентское объединение "в нормандском формате", куда должна войти и РоSSия.