В штаб-квартире ООН ввели ограничения из-за коронавируса

Представители 9 наиболее пострадавших от коронавируса стран должны отложить ротации в военных операциях ООН.

Организация Объединенных Наций ввела ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко по результатам брифинга для государств-членов Организации о мерах в связи с вирусом COVID19.

В частности, с 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры.

В офисах секретариата ООН будет работать только критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма - 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.

Кроме этого, представители 9 стран, где зафиксированы существенные вспышки коронавируса: Китай , Южная Корея, Франция, Германия, Италия, Индия, Непал, Таиланд и Камбоджа, - должны отложить на три месяца ротацию своих военных и полицейских контингентов в операциях ООН .

Помимо этого будут минимизированы широкоформатные заседания, а постоянным представительствам рекомендуют принимать участие в ежедневных заседаниях ООН в сокращенном составе.

При этом полное закрытие зданий ООН на это время не планируется.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч. Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия. В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недель. У пациентов с тяжелой формой на это могут уйти несколько месяцев.