Болгария не освободит фигуранта дела Гандзюк Левина из-под стражи до решения об экстрадиции

Суд продлил срок его содержания под стражей на неопределенное время - до решения по экстрадиции.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020

Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин не будет освобожден из-под стражи по истечении 40-дневного срока заключения, пока не будет решен вопрос об экстрадиции.

Об этом сообщило руководство болгарской тюрьмы, где содержится Левин, передает hromadske.

Также представители тюрьмы продемонстрировали решение Окружного суда города Бургас от 21 февраля, по которому срок содержания Левина под стражей продлили на неопределенное время, до решения в вопросе экстрадиции.

"Левина задержали 21 января, 27-го арестовали на 40 дней. Однако, уже через месяц Окружной суд принял еще одно решение - о бессрочного содержания под стражей", - сообщили в тюрьме.

В то же время, в комментарии изданию болгарский защитник Левина Кирилл Топалов, от услуг которого подозреваемый накануне отказался, отметил, что его подзащитный не затягивает процесс.

9 марта Апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты Левина об экстрадиции из-за отказа подозреваемого от болгарского адвоката. 11 марта суд продолжит слушания и предоставит Левину нового государственного защитника.

Напомним, в конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.