Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУ

Документ внесен 10 марта как безотлагательный.

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУ
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196).

Президент 10 марта подал в парламент данный законопроект как безотлагательный. В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на вечер вторника нет.

Помимо этого, Зеленский внес в парламент законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3198).

На сайте парламента также пока отсутствуют тексты этих законопроектов и сопроводительные документы к ним.

Как сообщалось, 4 марта глава СБУ Иван Баканов заявил, что проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду в ближайшие дни.

"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде", - сказал Баканов с трибуны парламента в среду вечером.

Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом СБУ, являются дискуссионными. "Готов к компромиссу", - подчеркнул Баканов.

Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.

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