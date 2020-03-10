Генерал вооруженных сил Польши заразился коронавирусом после поездки в Германию

Ярослав Мики и лица, сопровождавшие его в поездке, помещены в карантин.

Генерал вооруженных сил Польши заразился коронавирусом после поездки в Германию
Ярослав Мики
Фото: flickr.com/photos/ministerstwoobronynarodowej

Вернувшийся из Германии польский военачальник Ярослав Мики при прохождении теста на коронавирус показал положительный результат.

Об этом сообщило министерство обороны страны, передает "Радио Свобода".

"У генерала Ярослава Мики диагностирован коронавирус. Лица, сопровождавшие его в поездке [в Германию], помещены в карантин", - сообщило Минобороны в твиттере.

Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dow?dcy generalnego, potwierdzono obecno?? #koronawirus. Osoby towarzysz?ce genera?owi poddano kwarantannie. Dow?dca czuje si? dobrze. Procedury zadzia?a?y, wprowadzono dzia?ania maj?ce zminimalizowa? ryzyko #koronawirus.

— Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) March 10, 2020

Генерал Мики, в прошлом командующий дивизией, с 2019 года назначен Командующим генерального командования Войска Польского.

Напомним, президент Европарламента Дэвид-Мария Сассоли ушел на карантин после визита в Италию.

Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч. Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия. В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недель. У пациентов с тяжелой формой на это могут уйти несколько месяцев.

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