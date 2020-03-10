"Киборг" Терещенко объявил об увольнении из Минветеранов

Он также отметил, что не будет комментировать кадровые изменения в новом правительстве.

Ирина Фриз (справа), Александр Терещенко и Оксана Гаврилюк
Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, защитник Донецкого аэропорта Александр Терещенко заявил о своем решении уволиться из министерства.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"На своей должности я пережил две "ротации", объединение двух не слишком объединяемых министерств и еще кучу всего. Сегодня настал час Х. Никогда не ставил собственные амбиции выше интересов государственных, но есть черта, которую я не пересеку при любых условиях", - написал Терещенко.

Он также добавил, что не будет комментировать кадровые изменения в новом правительстве, но оставляет за собой "право решать быть или не быть в команде нового министра".

"Решение мною принято. Два противоположных ощущения, которые разрывают мое сердце, - это облегчение и грусть. Облегчение, потому что за неделю-две ты никуда не спешить и не должен будешь планировать, реализовывать, отчитываться... Грусть, потому, что ты оставляешь незавершенными дела и людей, которые тебе поверили. Однако, когда имеешь шкалу ценностей выбор делать просто и это несомненный плюс. Заявление написано "собственнопротезно", - добавил Терещенко.

Терещенко также пообещал добросовестно выполнять свои обязанности замминистра до утверждения в должности его преемника.

Напомним, министром по делам ветеранов в новоназначенном правительстве Дениса Шмыгаля стал Сергей Бессараб.

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