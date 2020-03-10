Президент Европарламента ушел на карантин после визита в Италию

Следующие 14 дней Сассоли проведет по месту жительства в Брюсселе.

Президент Европарламента ушел на карантин после визита в Италию
Давид-Мария Сассоли
Фото: politico.eu

Президент Европарламента Дэвид-Мария Сассоли объявил, что добровольно начинает 14-дневный профилактический карантин по месту жительства в Брюсселе после визита в Италию. Соответствующее заявление было сделано во второй день сессионного заседания ЕП в Брюсселе и опубликовано на сайте Европарламента.

"Правительство Италии распространило защищенную зону на всю национальную территорию. Это имеет важные последствия для итальянских депутатов Европарламента. По этой причине, я решил после посещения Италии в прошлые выходные, в качестве перестраховки и согласно согласованным мерам, исполнять обязанности Президента Европарламента из моего дома в Брюсселе в течение 14 дней, как это определено медицинским протоколом", - сказано в заявлении Сассоли.

Он также подчеркнул, что все меры, которые принимаются в Европарламенте, направлены на сохранение дееспособности этой евроинституции во время распространения коронавируса Covid-19.

"Исходя из ситуации в Италии, Европарламент обновил меры по защите здоровья, что должно обеспечить осуществление законотворческой и бюджетной деятельности, а также функционирование внутренних структур Европарламента. Сovid-19 обязывает всех быть ответственными и осторожными. Для всех нас это очень деликатный момент. Но парламент продолжит работу по выполнению возложенных обязанностей. Ни один вирус не может заблокировать демократию", - подчеркнул Сассоли.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч. Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия. В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недель. У пациентов с тяжелой формой на это могут уйти несколько месяцев.

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