Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко

Она будет возглавлять министерство, пока не найдут нового главу ведомства.

Исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко
Фото: Министерство Культуры

Временно исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, занимающуюся в министерстве вопросами охраны культурного наследия.

Об этом Фоменко сообщила в комментарии LB.ua.

Временного и.о. назначили, пока на эту должность не найдут министра.

Светлана Фоменко была первой заместительницей министра культуры Евгения Нищука. В декабре 2019 года ее назначили заместительницей министра Владимира Бородянского, в ее ведении была защита охраны культурного наследия.

Ранее заявление об отставке написала заместительница министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

4 марта Рада уволила Алексея Гончарука и его правительство и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля и ряд новых министров. Владимир Бородянский наряду с четырьмя коллегами отказался войти в обновленный Кабмин.

После перезагрузки Кабмина Министерство культуры, молодежи и спорта снова ждет реорганизация - от него отколется Министерство молодежи и спорта, которое возглавит фехтовальщик Вадим Гутцайт.

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