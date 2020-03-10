Минздрав пока не видит оснований для ограничения массовых мероприятий из-за коронавируса

"Ситуация меняется достаточно динамично, и решения могут меняться также динамично".

Оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса SARS-CoV-2 по состоянию на 10 марта нет.

Об этом заявил на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".

"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется достаточно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - сказал он.

Как сообщалось, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся в Черновцы из Италии. Медики госпитализировали инфицированного, а также его супругу. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки инфекции.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 24 человека. В нескольких странах, в частности в Италии и Иране, введены ограничения на проведение массовых мероприятий для предотвращения распространения заболевания.

Напомним, Украина в ближайшие дни получит 50 тест-систем на коронавирус. По состоянию на утро 10 марта в стране лабораторно проверили 36 подозрений на коронавирус. Выявили 1 больного, 35 подозрений оказались отрицательными. Еще четыре образца находятся на проверке.