Суд назначил меру пресечения нардепу Федине

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу от "Евросолидарности" Софии Федине в виде личного обязательства. Об этом пишут "Українські новини".

Эту меру пресечения для Федины просила сторона обвинения. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, добавили в "Украинской правде".

Нардеп обязана прибывать к следователю и прокурору в определенное ними время, ей запрещен выезд за пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, также она обязана сообщить о смене места проживания или работы. В остальных ходатайствах суд отказал, она может выезжать за границу.

Адвокат Федины на суде настаивал, что она не может сдать загрнапаспорт, поскольку является народным депутатом, и в таком случае она не сможет представлять Украину в других странах.

"Я волонтер. Мне неоднократно мои коллеги-депутаты говорили, что теперь я политик и должна говорить не как волонтер, а как политик. Пока идет война в моем государстве, пока моих защитников убивают, я остаюсь, прежде всего, волонтером. Я буду говорить все, что, по моему мнению, сможет помочь защитить военных. Я считаю, что каждый из нас провинился перед каждым из военнослужащих", - заявила Федина.

Напомним, 26 октября депутат Верховной Рады София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – говорит на этом видео Федина. – "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому и избрали ей меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

12 февраля ГБР вручило подозрение в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса) депутату Верховной Рады Софии Федине. В Бюро отметили, что не будут просить в суде для нардепа Софии Федины меры пресечения в виде аресте.