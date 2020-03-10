На оккупированной части Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

При прохождении КПВВ на границе с РФ у нее была температура 37,2.

На временно оккупированной территории Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную болезнь. Об этом сообщает Нromadske со ссылкой на пресс-службу «Минздрава ДНР».

При прохождении КПВВ «Новошахтинск» на границе с РФ 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2.

«Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под контролем в инфекционном отделении», - сказано в заявлении.

У оккупантов «ДНР» нет тест-систем для выявления коронавируса. Там заявляли, что будут отправлять анализы в роSSийскую лабораторию.

Накануне украинская разведка сообщила, что сообщила, что РоSSия собирается отправить в ОРДЛО имеющего роSSийский паспорт гражданина Украины, у которого подозревают коронавирус. Силовики заявляли, что человека (согласно сообщению - мужчину) перевезут через границу в районе пункта пропуска "Должанский".

Напомним, на данный момент в Украине зарегистрирован один случай коронавирусной болезни COVID-19 у жителя Черновицкой области.