Минобразования подготовило законопроект, который объединит колледжи с ПТУ

Проект закона передан на рассмотрение нардепам профильного комитета.

Минобразования подготовило законопроект, который объединит колледжи с ПТУ
Фото: kmu.gov.ua

Министерство образования подготовило новый проект закона о профессиональном образовании, предусматривающий объединение колледжей с ПТУ. Проект уже передали на рассмотрение нардепам профильного комитета. Об этом рассказала экс-министр образования Анна Новосад в интервью УП.

«Он закладывает одну важную радикальную и непопулярную идею - объединить два звена образования - профессиональное предвузовское с профессиональным образованием, и создать единое мощное звено профессиональных колледжей, которые будут готовить квалифицированных рабочих», - отметила Новосад.

Она считает, что это важно, поскольку государство не может себе позволить содержать полупустые 700 колледжей и полупустые 700 ПТУ. Это нерационально, оно вредит всем и это необходимо менять.

«Я не понимаю, зачем содержать 700 полупустых колледжей, если можно содержать 200, а все остальные средства направить на заработные платы для преподавателей, чтобы мотивировать их», - добавила Новосад.

В то же время она уточнила, что этот законопроект еще необходимо доработать.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Анны Новосад подготовила переходную книгу для новых руководителей, в которой говорится об основной работе министерства за последние шесть месяцев, а также о дальнейших стратегических приоритетах.

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