Украина в ближайшие дни получит 50 тест-систем на коронавирус

Украина в ближайшее время получит 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Кроме того, в конце этой недели или в начале следующей поступят быстрые тесты.

Об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Быстрые тест-системы, которые должны были приехать 10 числа, ожидаются 15 или 16 числа. Это перебои с поставками", - сказал он.

Экспресс-тесты позволят врачам делать быструю проверку образцов пациента возле его кровати. "Наши [нынешние] тест-системы используются в вирусологической лаборатории, там другие условия нужны для исследования", - пояснил замминистра.

"Несмотря на то, что быстрые тесты не поставляются, у нас ожидаются поступление дополнительно 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. После растаможки их запустят в работу", - сказал он.

Напомним, что по состоянию на утро 10 марта в Украине лабораторно проверили 36 подозрений на коронавирус. Выявили 1 больного, 35 подозрений оказались отрицательніми.

Еще четыре образца находятся на проверке.