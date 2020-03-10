В Луганской области нашли два схрона со снарядами

Один из тайников был частном гараже бывшего участника террористов "ЛНР".

СБУ обнаружила два тайника со снарядами, один из которых был возле линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Из тайника вблизи линии разграничения в окрестностях поселка Трехизбенка правоохранители изъяли 11 противотанковых мин ТМ-62 общим весом 83 кг тротила, более 30 снарядов АС-30 и гранатомет ПГ-7.

Кроме того, спецслужба также обнаружила незаконный арсенал в Лисичанске.

Средства поражения хранились в частном гараже, который, по оперативной информации, принадлежит бывшему участнику террористов "ЛНР". Из тайника правоохранители изъяли 4 минометных мины, 2 тротиловые шашки общим весом 400 граммов, 6 гранат Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Напомним, в конце февраля неподалеку от поселка Трехизбенка в Луганской области СБУ обнаружила схрон с арсеналом оружия и боеприпасов, обложенный противотанковыми минами. В результате правоохранители изъяли 94 артиллерийских снаряда, ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-18, пять гранат РГД-5 и почти 2500 патронов различного калибра. Также по периметру схрона выявлены шесть противотанковых мин ТМ-62 общим весом 42 кг тротила.

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