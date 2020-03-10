Крымские татары могут отказаться от обмена пленными, если их будут менять на бандитов, - Джемилев

«Списки уже готовы, но сейчас РоSSия просто не ведет разговоров об этом».

Крымские татары могут отказаться от обмена пленными, если их будут менять на бандитов, - Джемилев
Фото: Макс Левин

Лидер крымскотатарского народа и нардеп от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары довольно идейные люди и они могут отказаться от обмена пленными, если узнают, что из будут обменивать на бандитов. Об этом Джемилев сказал в комментарии «Громадському радио».

При этом он отметил, что списки для вероятного обмена удерживаемыми уже готовы.

«Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритете: обменивать нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас РоSSия просто не ведет разговоров об этом», - сказал Джемилев.

Лидер крымских татар отметил, что общался с омбудсменом Людмилой Денисовой о включении крымских татар в обменные списки.

«Она говорила: «Конечно включим». Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана (президента Турции) освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: «Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались». Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопросы, что если люди выйдут и скажут: «Чего вы нас освободили?» - подчеркнул Джемилев.

Напомним, 6 марта омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в подготовленный на обмен удерживаемыми лицами список из 200 человек Украина внесла 86 заключенных крымских татар.



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