Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая РоSSия"
Он был награжден медалью "За возвращение Крыма"
Кроме этого, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РоSSии, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
"Но в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что он является членом партии "Единая РоSSия", представителем общественного совета МВД РФ в городе Ногинск, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы и силовых структур, в том числе медаль "За возвращение Крыма", - говорится в сообщении.
РоSSиянину отказали во въезде и запретили ему посещать Украину сроком на три года. Также о нем сообщили в СБУ.
В тот же день гражданина РФ вернули обратным рейсом в Минск.
Напомним, в феврале в Украину не пустили роSSийских пропагандистов, которые ехали в Киев читать лекции.