Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина

За кандидатуру Сахибы Гафаровой проголосовали 116 из 125 депутатов.

Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина
Сахиба Гафарова
Фото: interfax.az

Спикером парламента Азербайджана VI созыва (Милли Меджлиса) впервые за историю страны стала женщина. На эту должность избрали Сахибу Гафарову, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия «Ени Азербайджан», за нее проголосовали 116 из 125 депутатов.

Первым вице-спикером парламента избрали Али Гусейнли, вице-спикерами — Адилю Алиеву и Фазаилу Ибрагимли.

Отмечается, что Гафарова родилась в 1955 году, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков по специальности английский язык.

Она была депутатом парламента Азербайджана V созыва, входила в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ. На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.

Напомним, выборы в Азербайджане должны были пройти в ноябре 2020 года, однако в ноябре 2019 года партия "Новый Азербайджан", обладающая большинством в милли меджисе, инициировала роспуск парламента. На внеочередных парламентских выборах в феврале 2020 года одержала победу политическая сила, возглавляемая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



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