Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина
За кандидатуру Сахибы Гафаровой проголосовали 116 из 125 депутатов.
Спикером парламента Азербайджана VI созыва (Милли Меджлиса) впервые за историю страны стала женщина. На эту должность избрали Сахибу Гафарову, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия «Ени Азербайджан», за нее проголосовали 116 из 125 депутатов.
Первым вице-спикером парламента избрали Али Гусейнли, вице-спикерами — Адилю Алиеву и Фазаилу Ибрагимли.
Отмечается, что Гафарова родилась в 1955 году, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков по специальности английский язык.
Она была депутатом парламента Азербайджана V созыва, входила в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ. На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.
Напомним, выборы в Азербайджане должны были пройти в ноябре 2020 года, однако в ноябре 2019 года партия "Новый Азербайджан", обладающая большинством в милли меджисе, инициировала роспуск парламента. На внеочередных парламентских выборах в феврале 2020 года одержала победу политическая сила, возглавляемая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.