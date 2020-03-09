Суд в Болгарии перенес рассмотрение жалобы по экстрадиции фигуранта дела Гандзюк Левина в Украину

Подозреваемый отказался от болгарского адвоката.

Апелляционный суд болгарского города Бургас перенес рассмотрение апелляционной жалобы по экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко) - подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Решение связано с тем, что Левин сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского, сообщает hromadske.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020 года
Фото: hromadske.ua
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020 года

"Я хочу, чтобы он (болгарский адвокат, - ред.) сделал для меня все, но я не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство (Болгария, - ред.) предоставит мне другого", - сказал Алексей Левин.

Болгарский адвокат Алексея Левина Кирилл Топалов поддержал подзащитного и отметил, что он недостаточно компетентен в данном деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник. Прокурор апелляционной прокуратуры Йовита Григорова просила рассмотреть жалобу.

В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинской и болгарской сторонами. Также было отмечено, что болгарская сторона направила в Министерство юстиции Украины соответствующий запрос и пока ждет ответа.

Судьи выслушали все стороны и перенесли заседание на 11 марта. Тогда Алексею Левину должны предоставить нового болгарского адвоката.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020 года
Фото: hromadske.ua
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020 года

Отметим, что определенный судом Бургаса срок содержания Левина под стражей приближается к концу.

В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что делают все возможное для скорейшей экстрадиции Левина в Украину.

Напомним, в конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Кабмин установил количество призывников на апрель-июньКабмин установил количество призывников на апрель-июнь
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Блок рекламы


Похожие новости
Рассмотрение апелляции на приговор нацгвардейцу Маркиву в Италии заблокировано из-за коронавирусаРассмотрение апелляции на приговор нацгвардейцу Маркиву в Италии заблокировано из-за коронавируса
Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУКипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - ЧумакМы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак
Экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщено подозрение по "делам Майдана"Экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщено подозрение по "делам Майдана"
Адвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президентаАдвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президента
Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в УкраинуРада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину
В Украину приедут две миссии ВОЗВ Украину приедут две миссии ВОЗ
Новый глава МИД Канады приехал в Украину и встретился с ЗеленскимНовый глава МИД Канады приехал в Украину и встретился с Зеленским
Дело Гандзюк: адвокаты Мангера намерены опросить Левина в БолгарииДело Гандзюк: адвокаты Мангера намерены опросить Левина в Болгарии
Отец Гандзюк вступился за РябошапкуОтец Гандзюк вступился за Рябошапку
Последние новости
Подгружаем последние новости