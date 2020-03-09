Израиль ввел 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Израиле увеличилось до 43.

Правительство Израиля вечером в понедельник, 9 марта, приняло решение об обязательном 14-дневном карантине для всех прибывших из-за рубежа.

При этом воздушное и морское сообщение с другими странами прекращены не будут, сообщает Вести Израиля.

"Споры длились больше суток, решение было непростым. Но оно необходимо для защиты здоровья людей, а здоровье мы ставим превыше всего", - сказал, комментируя решение глава правительства Биньямин Нетаньяху.

Решение о карантине будет действовать в течение двух недель, с 9 по 23 марта. Одновременно правительство разрабатывает пакет экстренных мер для стабилизации экономического положения Израиля, отмечает издание.

В минздраве пояснили, что для граждан Израиля распоряжение вступает в силу немедленно, с 20:00 9 марта. Для иностранных граждан оно войдет в силу спустя 72 часа, вечером 12 марта.

При этом иностранцы, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них имеется возможность для нахождения в режиме изоляции в течение двух недель. Эти доказательства необходимо представить в дипломатическое представительство Израиля в стране пребывания визитера.

Глава минздрава Израиля Моше Бар Симан-Тов пояснил, что те, кто прибыл в Израиль в течение последних 14 дней, должны находиться в изоляции лишь в том случае, если состояние их здоровья ухудшилось и появились симптомы заболевания, такие как кашель, высокая температура, боли в горле, затруднение работы дыхательных путей.

Он подчеркнул, что теперь в отношении всех прибывших из-за границы действуют такие же правила, которые раньше были введены для тех, кто приехал в Израиль из стран с высоким уровнем опасности заражения - Китая, Южной Кореи, Австрии, Франции и др.