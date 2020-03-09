Подсудимый по делу MH17 ведет роскошный образ жизни в РоSSии, - СМИ

От суда в Нидерландах ему "ни тепло, ни холодно".

РоSSиянин Сергей Дубинский ("Хмурый") ведет роскошный образ жизни в РоSSии и не боится судебного заседания по "Боингу". Об этом говорится в публикации нидерландского издания AD, пишет РБК-Украина.

Фото: ad.nl

Дубинский, будучи одним из главных подозреваемых в деле MH17, живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. В прошлом году в октябре в сети было видео, на котором Дубинский вместе с другими бывшими боевиками "ДНР" отдыхал у побережья Крыма.

Отвечая на вопрос издания, чувствует ли беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него "ни тепло, ни холодно".

"Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин РоSSии. Это гарантирует роSSийская Конституция. Она защищает меня", - сказал он в комментарии изданию телефону.

Напомним, что Дубинский-Хмуры был главой "ГРУ ДНР", подчинялся Игорю Гиркину и лично запросил поставку боеготовой установки "Бук", чтобы защитить его силы на фронте к югу от Снежного. 17 июля 2014 года он координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Он также причастен к эвакуации "Бука" назад в РоSSию после сбития MH17.

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