Беспилотники боевиков сбросили гранаты на санитарный автомобиль возле Гнутово

"Ошибиться вообще было невозможно".

Фото: facebook.com/10brygada

Беспилотники боевиков сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Это произошло в понедельник в районе села Гнутово под Мариуполем, говорится в фейсбуке подразделения.

На автомобиле четко видно маркировку и проблесковые маячки. "Ошибиться вообще было невозможно", - заявили военные.

В результате обстрела пострадавших нет.

Фото: facebook.com/10brygada
Фото: facebook.com/10brygada

Напомним, что в начале февраля на Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик.

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