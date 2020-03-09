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2020-03-09
Беспилотники боевиков сбросили гранаты на санитарный автомобиль возле Гнутово
"Ошибиться вообще было невозможно".
Фото: facebook.com/10brygada
Беспилотники боевиков сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Это произошло в понедельник в районе села Гнутово под Мариуполем, говорится в фейсбуке подразделения.
На автомобиле четко видно маркировку и проблесковые маячки. "Ошибиться вообще было невозможно", - заявили военные.
В результате обстрела пострадавших нет.
Фото: facebook.com/10brygada
Фото: facebook.com/10brygada
Напомним, что в начале февраля на Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик.