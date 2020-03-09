Разведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирус

На оккупированные территории могут завезти COVID-19.

Разведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирус
Фото: lug-info.com

Украинская разведка сообщила о планах РоSSии выдворить в ОРДЛО украинца, недавно вернувшегося из Китая, у которого подозревают коронавирус.

Об этом заявил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем роSSийского паспорта. Поскольку у мужчины место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - утверждается в сообщении.

Перевозка больного с подозрением на коронавирус из роSSийского Новошахтинска произойдет через неконтролируемый участок украинско-роSSийской границы в пункте пропуска "Должанский".

Дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Напомним, что в РоSSии по состоянию на утро 9 марта зарегистрировали 17 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 3 закончились выздоровлением.

В Украине известно об одном больном, он лечится в Черновцах после возвращения из Италии.

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