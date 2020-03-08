Премьер Израиля допустил введение карантина для всех въезжающих в страну

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху допустил, что в стране будет введен карантин для всех въезжающих.

Об этом он сказал на специальном брифинге, посвященном возможным мерам по профилактике коронавируса. Как сообщает vesty.co.il со слов Нетаньяху, окончательное решение будет принято в течение ближайших суток.

Израильский премьер сказал, что это очень тяжелый шаг, но, по его мнению, он может реально помочь в борьбе с новой болезнью.

Нетаньяху указал, что меры, которые были приняты до настоящего времени, доказали свою эффективность. Он отметил незначительный уровень распространение вируса в Израиле по сравнению с другими странами.

"Мы приняли решение, согласно которому, если будут приняты дополнительные меры, то они распространятся на вернувшихся из любой страны, а также иностранцев, так как нет смысла в пошаговой тактике. Однако, это очень тяжелый шаг. Мы обсуждали его в течение сегодняшнего дня. Завтра глава Совета национальной безопасности продолжит обсуждение с экспертами по своей линии. По итогам мы примем окончательное решение", - сказал премьер-министр Израиля.

Также в ближайшие дни в Израиле пройдет серия совещаний с представителями биологических институтов и высокотехнологических предприятий с участием экспертов из минздрава. Их цель – поиск решения для создания простого теста на выявление коронавируса, которым можно пользоваться в домашних условиях по аналогии с тестом на беременность.

В конце выступления Нетаньяху вновь напомнил базовые правила гигиены, которые помогут избежать заражения. В частности, он вытащил из кармана салфетку и призвал всех иметь такие же при себе. По его словам, в зале, где проводятся заседания правительства стоят сразу несколько коробок с салфетками для того, чтобы вытереть руки или протереть поверхность. Он также напомнил необходимость избегать рукопожатий.

Напомним, что в Израиле пока что зарегистрировали только 25 случаев новой коронавирусной болезни COVID-19. Два человека уже вылечились.