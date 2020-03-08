Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

Имя Епифания помянули на богослужении при участии архиепископа Хризостома.

Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Архиепископ Хризостом II (справа) и патриарх Варфоломей
Фото: Николаос Магинас / Вселенский патриархат

В воскресенье, 8 марта, в стамбульском соборе Святого Георгия прошла божественная литургия во главе с вселенским патриархом Варфоломеем. Ему сослужил предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II.

Как сообщает Doxologia infonews, в ходе службы дважды упомянули имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Таким образом, Кипрская церковь сделала важный шаг на пути к признанию ПЦУ.

Два дня назад Хризостом II заявил, что не видит проблемы в том, чтобы признать предстоятеля ПЦУ. "Я мог бы признать их и вчера, и сегодня, и завтра. Для меня нет никакой проблемы. Проблема для меня - это проблемы православия. К сожалению, кое-кто этого не понимает, а те предстоятели, которые не поехали на всеправославный собор, не знают и не могут понять", - сказал он.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее признали также Александрийская церковь и Элладская церковь.

Следующими церковь Украины могут признать в Румынии, Болгарии, Грузии или на Кипре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Кабмин установил количество призывников на апрель-июньКабмин установил количество призывников на апрель-июнь
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Блок рекламы


Похожие новости
Румынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУРумынская православная церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
Экс-министр обороны Греции заявил, что давил на Элладскую церковь с требованием не признавать ПЦУЭкс-министр обороны Греции заявил, что давил на Элладскую церковь с требованием не признавать ПЦУ
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Архиепископ Климент попросил Путина не уничтожать украинскую православную церковь в КрымуАрхиепископ Климент попросил Путина не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму
Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУЭлладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ
Посол Украины в Германии назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой"Посол Украины в Германии назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой"
РПЦ разорвет отношения с Греческой церковьюРПЦ разорвет отношения с Греческой церковью
Элладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октябряЭлладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октября
Александрийская православная церковь де-факто признала ПЦУАлександрийская православная церковь де-факто признала ПЦУ
Рада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащениеРада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащение
Последние новости
Подгружаем последние новости