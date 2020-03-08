На Донбассе в воскресенье погиб военный, еще шесть пострадали

Боевики попали ракетой в грузовик с солдатами.

На Донбассе в воскресенье погиб военный, еще шесть пострадали
Фото: Макс Левин

Украинская армия понесла потери в результате боевых действий на Донбассе в воскресенье.

Как говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил, один солдат погиб. Это произошло в результате попадания противотанковой ракеты по грузовику, который ехал к позициям. Еще двое военных, ехавших в этом автомобиле, получили ранения, один - боевое поражение.

Еще трое военных получили ранения в результате обстрелов позиций.

"В течение текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

Напомним, что 6 марта на Донбассе погиб боец 93-й бригады Дмитрий Фирсов. Транспорт, в котором ехали военные, попал на мину возле Крымского в Луганской области. 40-летний Фирсов погиб, трое других военных получили ранения. Еще одного бойца ранили во время обстрела.

7 марта потерь не было.

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