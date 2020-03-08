Украинскую часть международной группы следователей по MH17 возглавил замгенпрокурора Мамедов

Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые

?Украинскую часть международной группы следователей по MH17 возглавил замгенпрокурора Мамедов
Гюндуз Мамедов
Фото: 368.media

Украинскую часть международной группы следователей по MH17 (Joint Investigation Team, JIT) возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Работа JIT по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, продлена. В нее входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

8 марта 2020 в Амстердаме согласовали и утвердили обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в нее вошли 4 представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Офис генпрокурора отметил, что такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые.

Кроме того, представители стран-членов JIT посетили мемориал MH17, где почтили память жертв авиакатастрофы.

Напомним, что 9 марта 2020 в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было всего на борту самолета "Малайзийских авиалиний", по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

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