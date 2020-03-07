Канадские инструкторы подготовили больше 14 тыс. украинских военных

"Это то, что нам помогает спасти жизнь. Это бесценная помощь".

Канадские инструкторы подготовили больше 14 тыс. украинских военных
Фото: mil.gov.ua

Канадские военные инструкторы, которые с 2015 года работают на западе Украины, подготовили уже больше 14 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью "Радио Свобода".

"Речь идет о тренировочной миссии UNIFIER. Даже сейчас, когда мы говорим, в Украине есть 200 канадских инструкторов, которые ежедневно тренируют украинских солдат и офицеров. Через эту тренировочную программу, начиная с 2015 года, прошло уже более 14 тысяч украинских солдат и офицеров. Это большая цифра. И у меня был опыт общения с этими бойцами, которые проходили эту канадскую тренировку. Они говорят, что это то, что нам помогает спасти жизнь. Это значит, что в конкретной боевой ситуации у людей есть те навыки, которые позволят им спасти свою жизнь, уберечься от ранения или уберечь своего побратима, который рядом. Это бесценная помощь", - сказал Шевченко.

Напомним, что в рамках учебной операции UNIFIER Вооруженные cилы Канады оказывают помощь в наращивании потенциала личному составу украинских войск в поддержку усилий Украины по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности. Срок ее работы - до конца марта 2022 года.

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