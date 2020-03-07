Тест на коронавирус у депутата Волошина оказался отрицательным

"Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет".

Тест на коронавирус у депутата Волошина оказался отрицательным
Фото: Макс Требухов

Тест на коронавирус у депутата Олега Волошина из пророSSийской фракции ОПЗЖ оказался отрицательным.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично [спикер Верховной Рады] Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем", - заявил Волошин.

Напомним, что Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером. 5 марта стало известно, что Райтцера госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.

Это вызвало большой резонанс в Верховной Раде, так как Волошин все это время ходил на заседания и общался с большим количеством людей. Депутат от "Евросолидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Волошина попросили изолировать из-за опасения, что он мог быть инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2 после визита во Францию.

Сам Волошин заявил, что у французского политика не было ни кашля, ни насморка, когда они встречались. Несмотря на это он пошел в Александровскую больницу (одна из госпитальных баз для больных коронавирусом) и сдал анализы.

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