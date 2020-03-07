Доля отказов в канадских визах для украинцев в 2019 году превысила 25%

Посол Шевченко назвал это "неадекватной цифрой".

Доля отказов в канадских визах для украинцев в 2019 году превысила 25%
Фото: wikipedia.org / Wadco2

Доля отказов украинцам в гостевых визах для поездок в Канаду превышает 25%, то есть не впускают в страну примерно каждого четвертого гражданина Украины.

Такие данные в интервью "Радио Свобода" сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"В прошлом году - 26-27% отказов украинцам в визах. И как считал, так и считаю, что это неадекватная цифра, которая совершенно не соответствует реальному положению отношений между нашими странами, она не соответствует тем иммиграционным рискам, которые кто-то может рисовать по Украине", - сказал посол.

По словам дипломата, Канада очень консервативна в плане визовых правил, но в последнее время наметился небольшой прогресс.

"Канада наладила очень качественный и быстрый процесс рассмотрения визовых анкет для большинства украинцев, которые подаются. Это сейчас составляет 5-6 рабочих дней. И это хороший срок для канадской визы. И также тот, кто получает канадскую визу, он знает, что в основном сейчас Канада выдает визы на полный срок паспорта. Это означает, что с новым паспортом можно получить при положительном рассмотрении 10-летнюю визу, которая позволяет путешествовать, работать, точнее налаживать бизнес-контакты", - сказал Шевченко.

Он добавил, что Украина обсуждает возможность присоединиться к программе Trusted Travelers - упрощенный въезд для тех, кто уже имел визу.

"Во время визита президента Зеленского в Канаду Украина получила предложение обсудить возможность присоединения к программе, которую канадцы называют Trusted Travelers. Это означает упрощенный въезд для человека, у которого уже была раньше канадская виза или который сейчас имеет американскую визу. То есть это техническая, но очень важная деталь, которая может на практике облегчить жизнь для украинцев, которые путешествуют неоднократно из Украины в Канаду. Над этим работаем", - сообщил посол.

Напомним, что в 2016 году Украина и Канада начали консультации по либерализации визового режима.

Канада начала выдавать гражданам Украины многократные визы сроком на 10 лет и постепенно увеличивать пропорцию заявителей, которые получают такие долгосрочные разрешения на въезд. Также Канада упростила визовые требования для украинцев.

В то же время предыдущий посол США Роман Ващук говорил, что об отмене виз речь не идет.

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