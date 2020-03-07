Зеленский появился на обложке The Guardian

Статья о президенте Украины называется "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Фото: theguardian.com

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. На фото президент Украины сидит на столе и смеется.

В самом журнале, который вышел в печать в субботу, 7 марта, размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Внутри статьи - еще два снимка с Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит руку в кармане.

Фото: theguardian.com

Фото: theguardian.com

Накануне пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, но не уточила, какого именно. Пресс-секретарь разместила в Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера.

"Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - подписала фотографии Мендель.

Фото: theguardian.com

Напомним, в прошлом году Зеленский стал первым президентом Украины на обложке Time.