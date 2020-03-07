Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом

Никола Дзингаретти отметил, что он и его семья придерживаются всех правил для заболевших.

Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Никола Дзингаретти
Фото: eurotopics.net

Лидер итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти объявил, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

"Врачи сказали мне, что у меня - коронавирус... Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома", - сказал Дзингаретти.

Он добавил, что он и его семья придерживаются всех правил для заболевших. Также медики связываются с людьми, с которыми политик встречался в последнее время.

Демократическая партия - одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти - в составе коалиции с движением "Пять звезд".

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Италии с 5 марта закрыли все школы. Запрет будет действовать до 15 марта. Также в стране на месяц отложены все спортивные мероприятия.

В Италии количество заболевших коронавирусом превысило 2700 человек. Зафиксировано 107 смертей, 276 пациентов выздоровели. Также коронавирус впервые зафиксировали в Ватикане.

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