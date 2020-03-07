Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом "Слуга народа"

"Правда, проблем больше. Они катастрофические".

Владимир Зеленский сравнил сериал "Слуга народа", где он играл роль президента Украины, с реальной жизнью главы государства.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Зеленский отметил, что на самом деле "это очень похоже", но реальная работа президента сопряжена с гораздо большими трудностями, чем один сезон телевизионного шоу.

"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда", - сказал президент.

Одной из последних проблем Зеленский назвал коронавирус и размещение эвакуированных из Китая украинцев в санатории "Новые Санжары", которое сопровождалось протестами местных жителей.

Журналисты The Guardian предположили, что персонаж Зеленского, президент Голобородько, "повесил или расстрелял бы олигархов".

"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее", - ответил президент.

Вэтот момент пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что ее босс шутит. "Шучу, конечно", - подтвердил он.

Напомним, сериал "Слуга народа" вышел на экраны в 2015 году. Было снято три сезона (51 серия). В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины.