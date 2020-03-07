В Иране от коронавируса скончалась депутат парламента

Несколько дней назад Фатима Рахбар была доставлена в больницу в северном Тегеране.

Новоизбранная депутат парламента Ирана от Консервативной партии Фатима Рахбар скончалась от коронавируса COVID-19 в субботу, 7 марта.

Об этом сегодня сообщило агентство Tasnim.

После положительного результата теста несколько дней назад Рахбар была доставлена в больницу в северном Тегеране. Ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Агентство пишет, что заболевание также подтвердили у нескольких высокопоставленных чиновников, включая заместителя министра здравоохранения и пятерых парламентариев.

6 марта сообщалось, что в Иране 124 человека погибли, а 913 полностью вылечились.

Напомним, 2 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, умер парламентарий Ирана Мохаммад Мирмохаммади.

В конце февраля сообщалось, что вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него.

Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей.

Впервые коронавирус нового типа был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.