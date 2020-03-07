В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В стране готовятся запретить массовые мероприятия.

В Исландии из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщил главный эпидемиолог Исландии Торолфур Гуднасон, уточнив, что SARS-CoV-2 был обнаружен у мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет, передает Deutsche Welle.

До сих пор все инфицированные в Исландии заражались коронавирусом в Австрии или Италии. В целом число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в этой стране выросло до 43. Состояние всех инфицированных - не тяжелое.

Режим "чрезвычайной ситуации" означает действие более строгих правил, направленных на предотвращение инфекции. Серьезных ограничений в общественной жизни пока не планируется. Но глава ведомства по чрезвычайным ситуациям Видир Рейниссон отметил, что "приближается время, когда в Исландии могут быть запрещены общественные мероприятия".

Рейниссон назвал эту меру одним из самых эффективных инструментов, имеющихся в распоряжении властей, для сдерживания распространения коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом.

Китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 новый коронавирус успел эволюционировать и разделился на два основных подтипа. Подтип L более агрессивный и распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане. Но в последнее время участились случаи типа S, который старше и менее агрессивен, что, возможно, объясняет замедление развития болезни в Китае.

По состоянию на утро 6 марта, количество больных коронавирусом в мире превысило 98 тыс., более половины из них выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни COVID-19 стали 3383 человека.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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