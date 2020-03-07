Всемирный конгресс украинцев призвал правительство следовать реформам и евроатлантическому направлению

А также верховенству права.

Всемирный конгресс украинцев призвал правительство следовать реформам и евроатлантическому направлению
Фото: uvkr.org

Всемирный конгресс украинцев призвал новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем придерживаться существующего курса реформ и евроатлантического направления. Об этом говорится на сайте конгресса.

"Интересы Украины и украинского народа должны быть превыше всего. Доверие к правительству, независимость судебной системы и неприкосновенность демократических институтов являются ключевыми для успеха Украины. Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если ее политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", - отметили в конгрессе.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука, утвердив в тот же день правительство Дениса Шмыгаля. Днем позже в отставку был отправлен и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Главным претендентом на должность генпрокурора считается народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

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