6 марта возле Крымского на Донбассе погиб лейтенант Дмитрий Фирсов

93-й ОМБр "Холодный Яр" пятый раз за ротацию потеряла бойца.

6 марта возле Крымского на Донбассе погиб лейтенант Дмитрий Фирсов
Командир взвода 93-й омбр "Холодный Яр" Дмитрий Фирсов
Фото: facebook.com/93-тя ОМБр Холодний Яр

Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс".

Об этом сообщается на официальной странице 93-й ОМБр в фейсбуке.

"С большой скорбью и болью в сердце мы сообщаем, что сегодня 93-я бригада Холодный Яр пятый раз за эту ротацию теряет бойца! Во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет", - говорится в сообщении.

Дмитрий Фирсов
Фото: facebook.com/93-тя ОМБр Холодний Яр
Дмитрий Фирсов

До войны Дмитрий Фирсов вместе с семьей жил в Донецке. После вторжения РоSSии на Восток Украины он стал защищать родной город, а его семья перебралась в Винницу.

Сначала "Фирс" был добровольцем батальона "Донбасс", а через несколько месяцев стал в ряды 93-й механизированной бригады. Собратья говорят, что бригада стала для погибшего бойца родным домом, а в строке "домашний адрес" он отмечал номер воинской части.

В ходе роSSийско-украинской войны на Донбассе Дмитрий Фирсов, в частности, помогал с эвакуацией украинских военных из Иловайского котла. За время службы он уже пережил один подрыв на БМП противотанковой мины. Тогда Дмитрий получил контузию.

Хоронить Героя будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров.

Как сообщалось, 6 марта возле села Крымское в Новоайдарском районе Луганской области из-за наезда БМП на взрывное устройство погиб военный, еще трое были ранены.

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