Зеленский: у Путина есть год для завершения войны

Если не будет прогресса в переговорах, Украина выйдет из Минских соглашений.

Президент Владимир Зеленский считает, что может договориться с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине. В то же время он пригрозил выйти из переговоров через год при отсутствии прогресса.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью The Guardian, которое будет полностью опубликовано в субботу, 7 марта.

"Время идет... Правительство может потратить год на формулировку соглашения. После этого его нужно реализовывать. Дольше нельзя", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре 2019 имела "несколько эмоциональных аспектов".

"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", - добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что люди для него важнее территорий. "Для чего все это делается? Для людей. Какой смысл возвращать нашу территорию, если погибнет миллион человек?" - сказал он.

Президент Украины уточнил, что годовой срок исчисляется с первого саммита "нормандской четверки" в декабре.

"Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать" - сказал он, добавив, что есть "два или три плана" дальнейших действий после выхода из переговоров, но отказался рассказать детали.

Зеленский добавил, что мирные переговоры отвлекают от его внутренней повестки дня, которую раскачивают политические распри, в результате чего на этой неделе было назначено новое правительство.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский и Путин провели личную встречу в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже. После этой встречи президенты обменялись новогодними поздравлениями (чего не было во время президента Петра Порошенко), а Зеленский сказал, что у них "начался диалог".

В январе рассматривалась возможность встречи Зеленского и Путина на форуме памяти Холокоста в Израиле, но она так и не произошла.

Следующие переговоры в нормандском формате предварительно запланированы на апрель.