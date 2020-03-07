Экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщено подозрение по "делам Майдана"

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщено подозрение по "делам Майдана"
Фото: Сергей Нужненко

Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг., Государственного бюро расследований совместно с прокурорами профильного департамента Офиса генпрокурора 6 марта сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему главе Днепровского районного суда города Киева.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Экс-глава суда подозревается в:

  • организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины)

Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского райсуда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014 г. организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В конце февраля сообщалось, что дело судьи Днепровского суда, незаконно арестовавшего активистов Майдана, ушло в суд.

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