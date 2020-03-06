С начала суток на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, четверо ранены

Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе.

С начала суток на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, четверо ранены
Фото: Макс Левин

С начала суток роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Песков - из 120-мм миномета - 12 мин.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил один обстрел - в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сегодня, 6 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военнослужащие опровергли информацию пропагандистов РФ о том, что их подразделения вернулись на старые позиции в районе участка №3 разведения сил - у Петровского.

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