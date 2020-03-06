Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"

Президент Владимир Зеленский попросил генерального директора Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ) передать владельцу Константину Жеваго, чтобы тот "вышел на связь", чтобы обсудить ситуацию с госзаказами.

Об этом он заявил во время визита на завод 6 марта.

"Передайте владельцам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством и выйти из этих всех исков и судебных дел. Из того что мы сейчас слышим, это - единственный выход. Параллельно мы сделаем все то, что вы попросили. Но когда государство дает деньги предприятию, собственник которого находится в розыске, могут быть проблемы", - сказал Зеленский.

Президент, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава предприятия Роман Черняк обсуждали возможности государственного заказа техники КрАЗа для "Укроборонпрома" и "Укравтодора", а также задержки с поставками по прошлым контрактам.

"Завод возвращает нам владельца - мы возвращаем государственные заказы. Все справедливо", - сказал Криклий.

"В принципе, честно", - согласился с ним президент.

Напомним, миллиардер Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

9 октября прошлого года Жеваго был объявлен в розыск Государственным бюро расследований в связи с подозрениями в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит", объявленного банкротом в 2015 году. В сентябре Жеваго не пришел в ГБР на вручение подозрения, после чего бюро объявило его в нацрозыск.

Жеваго также вменяют декларирование недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса), а именно - отсутствие в декларации наличия финансовых обязательств на сумму более 10 млн гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 млн гривен в 2017 году.