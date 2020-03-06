Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"

"Завод возвращает нам владельца - мы возвращаем государственные заказы", - добавил министр инфраструктуры.

Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский попросил генерального директора Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ) передать владельцу Константину Жеваго, чтобы тот "вышел на связь", чтобы обсудить ситуацию с госзаказами.

Об этом он заявил во время визита на завод 6 марта.

"Передайте владельцам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством и выйти из этих всех исков и судебных дел. Из того что мы сейчас слышим, это - единственный выход. Параллельно мы сделаем все то, что вы попросили. Но когда государство дает деньги предприятию, собственник которого находится в розыске, могут быть проблемы", - сказал Зеленский.

Президент, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава предприятия Роман Черняк обсуждали возможности государственного заказа техники КрАЗа для "Укроборонпрома" и "Укравтодора", а также задержки с поставками по прошлым контрактам.

"Завод возвращает нам владельца - мы возвращаем государственные заказы. Все справедливо", - сказал Криклий.

"В принципе, честно", - согласился с ним президент.

Напомним, миллиардер Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

9 октября прошлого года Жеваго был объявлен в розыск Государственным бюро расследований в связи с подозрениями в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит", объявленного банкротом в 2015 году. В сентябре Жеваго не пришел в ГБР на вручение подозрения, после чего бюро объявило его в нацрозыск.

Жеваго также вменяют декларирование недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса), а именно - отсутствие в декларации наличия финансовых обязательств на сумму более 10 млн гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 млн гривен в 2017 году.

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