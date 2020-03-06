В прокуратуре Киева пропало около 300 тысяч арестованных долларов, - "Слідство.Інфо"

Деньги были изъяты в рамках расследования деятельности конвертцентра, связанного с бизнесменом Альпериным.

В прокуратуре Киева пропало около 300 тысяч арестованных долларов, - "Слідство.Інфо"
Фото: Lb.ua

Около 300 тыс. долларов, которые были запланированы на возврат и хранились в прокуратуре Киева, оказались фальшивыми.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Отмечается, что прокуратура в конце 2017 года разоблачила конвертационный центр, который связывают с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным. В декабре того же года суд обязал вернуть их формальным владельцам и когда те пришли забирать деньги, оказалось, что $272 тыс. - фальшивые. Впоследствии это подтвердила официальная экспертиза

Как позже выяснилось, деньги хранились в помещении прокуратуры в обычных мешках.

Расследование деятельности конвертцентра вела столичная прокуратура совместно со Службой безопасности. Руководителем группы, которая вела производство, был бывший следователь прокуратуры Антон Дрозд. Он же хранил арестованы средства, а впоследствии пытался вернуть фальшивые купюры владельцам. Из-за истории с поддельными деньгами ему на год запретили переводиться в прокуратуру высшего уровня, а его коллегам, в том числе непосредственному руководителю - на пол года.

В конце 2019 года владельцы снова обратились в суд и окончательно выиграли дело. В их пользу с государства взыскали более 9 млн гривен - в эту сумму вошли пропавшие 272 тыс. долларов, а также моральная компенсация.

Напомним, правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене. В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось скрыться.

26 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский объявил награду за информацию о местонахождении Альперина и назвал его "королем контрабанды". На следующий день, когда Альперин пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, его задержали. 28 ноября бизнесмену сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП изначально ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. 27 декабря ВАКС арестовал имущество Альперина.

В январе 2020 года, Альперину разрешили снять электронный браслет из-за истечения сроков действия постановления следственного судьи, но позже полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена.

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