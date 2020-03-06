Жителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропуска

На линии разграничения вводят ограничения из-за коронавируса.

Жителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропуска
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

На пунктах пропуска через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях с утра 7 марта введут ограничения из-за коронавируса.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Всем, кто проходит и проезжает через пункты пропуска, будут мерить температуру.

Если у человека обнаружат симптомы болезни, похожей на COVID-19, его госпитализируют в специализированное учреждение или просто не пропустят через пункт пропуска (если нет регистрации на контролируемой территории).

Командование Объединенных сил просит без крайней необходимости не ездить на временно оккупированную территорию - там не хватает квалифицированного медицинского персонала и медикаментов.

Напомним, что в Донецкой области пациентов с подозрением на COVID-19 будут принимать Константиновская инфекционная больница, Мирноградская инфекционная больница, инфекционное отделение больницы скорой помощи Мариуполя. В Луганской области для госпитализации определена Рубежанская горбольница, в резерве - инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
Кабмин установил количество призывников на апрель-июньКабмин установил количество призывников на апрель-июнь
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ЛНР" через системы электронных платежейСБУ блокировала механизм финансирования террористов "ЛНР" через системы электронных платежей
Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с медицинским оборудованиемКрасный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с медицинским оборудованием
ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 18 танков за пределами своих мест храненияОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 18 танков за пределами своих мест хранения
Дорога через "Барабашово" обойдется в миллиард, - депутат Харьковского горсоветаДорога через "Барабашово" обойдется в миллиард, - депутат Харьковского горсовета
У Украины есть списки жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, - секретарь СНБОУ Украины есть списки жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, - секретарь СНБО
Офис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным из ОРДЛО, - ОмбудсменОфис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным из ОРДЛО, - Омбудсмен
На прямых рейсах из Италии и в пункте пропуска "Тиса" вводят температурный скринингНа прямых рейсах из Италии и в пункте пропуска "Тиса" вводят температурный скрининг
В ОРДЛО почти миллион человек имеют биометрические паспорта УкраиныВ ОРДЛО почти миллион человек имеют биометрические паспорта Украины
В Луганской области противник совершил попытку прорыва через линию соприкосновенияВ Луганской области противник совершил попытку прорыва через линию соприкосновения
Красный Крест направил в ОРДЛО 200 тонн гумпомощиКрасный Крест направил в ОРДЛО 200 тонн гумпомощи
Последние новости
Подгружаем последние новости