Нардеп от ОПЗЖ отправился на карантин из-за встречи с французом, зараженным коронавирусом

При этом Волошин подчеркнул, что он "абсолютно здоров" и опубликовал справку из инфекционной больницы.

Нардеп от ОПЗЖ отправился на карантин из-за встречи с французом, зараженным коронавирусом
Фото: Макс Левин

Депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин заявил, что побудет в изоляции в ближайшую неделю. Это связано с тем, что в конце февраля он встречался с французом, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2.

При этом он подчеркнул, что он "абсолютно здоров" и опубликовал выводы результатов его обследования.

"Так, чтоб прекратить этот дикий кипиш и шабаш сообщаю. 1. Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. 2. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечёт 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше", - написал Волошин в фейсбуке.

Фото: facebook.com/oleg.voloshin

Он также рассказал, что депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру, с которым он встречался в фейрале и у которого был подтвержден коронавирус, - 68 лет.

"Не так давно он перенёс операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления", - отметил Волошин.

"И последнее. Шокировало злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят). Могу им всем ответить: не дождётесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало. P.S. Никто меня не изолировал. Давно пора изолировать от общества саму Сюмар и ее шефа", - добавил нардеп.

Напомним, ранее депутат от "Евросолидарности" Виктория Сюмар сообщила, что депутаты Рады решили отправить на карантин Волошина из-за опасения, что он мог быть инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2 после визита во Францию.

В конце февраля Волошин встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Также коронавирус обнаружили у двоих сотрудников кафе парламента Франции.

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