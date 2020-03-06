СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ЛНР" через системы электронных платежей

На нелегальных карточных счетах находилось более 20 млн гривен.

СБУ блокировала механизм финансирования террористов так называемой "ЛНР" через систему банковских и небанковских электронных платежных систем. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ
Организаторами оказались украинцы, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированной территории Луганской области. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований "ЛНР" они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, а также валютно-обменных операций.
Фото: СБУ
Фото: СБУ

С помощью "Первого коммерческого центра" злоумышленники переводили деньги с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных ресурсах.

Под непосредственным кураторством так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" функционирует разветвленная система отделений.

В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков роSSийских платежных систем и более 1 тыс. карточек украинских банковских учреждений.

Злоумышленники за определенный процент предоставляли населению и коммерческим структурам услуги по перечислению и получению денег. В частности, организаторы платили "налоги" в незаконные "госорганы" террористов. Эти средства шли на финансирование "Министерства госбезопасности ЛНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Противоправной деятельности способствовала также руководительница киевского отделения одного из коммерческих банков, которая с 2018 года для клиентов "Первого коммерческого центра" проводила денежные переводы через международные платежные системы. В частности, деньги переводились участникам незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и банковских учреждений, правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

СБУ заблокировала карточные счета, которыми пользовались организаторы для вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн гривен.

СБУ также сообщила руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра" о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) УК Украины.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.

Напомним, в августе 2019 года СБУ сообщила о подозрении руководителям машиностроительного завода в финансировании боевиков "ДНР". Они были причастны к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированные территории Донбасса. Они отправляли террористам оборудование для шахт на сумму 30 млн гривен.

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