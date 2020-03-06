Телеканалу ZIK назначили проверку за телемарафон о Соросе

Возможны санкции со стороны Нацсовета.

Телеканалу ZIK назначили проверку за телемарафон о Соросе
Фото: zik.ua

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 6 марта назначил внеплановую выездную проверку ООО "ТРК Новые коммуникации" (телеканал ZIK).

Об этом говорится на сайте ведомства.

Поводом для проверки стал телемарафон "Попахивает Соросом" ("Тхне Соросом"), который показывали на ZIK с 7 часов утра до 10 часов вечера 28 февраля.

Заявитель - гражданин Кульчицкий О.П. - пожаловался на манипуляцию общественным сознанием, разжигание ненависти, распространение ложной информации и язык вражды во время телемарафона.

Международный фонд "Возрождение", основанный американским бизнесменом Джорджом Соросом, на прошлой неделе также обвинил ZIK во лжи и пропаганде во время этого телемарафона. По подсчетам "Возрождения", это уже пятый случай появления дискредитационных материалов против фонда и Сороса на этом телеканале.

ZIK входит в медиахолдинг "Новости" депутата Верховной Рады Тараса Козака, приближенного к куму Путина Виктору Медведчуку.

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