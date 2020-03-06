Нацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi

Временный запрет стал постоянным из-за Крыма.

Нацсовет окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi
Фото: rtvi.tv

Национальный совет по телевидению и радиовещанию окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре 2018 года Нацсовет ввел шестимесячный запрет на ретрансляцию телеканала RTVі, в марте 2019 года его продлили еще на год. Срок временного запрета истекает 7 марта, но в украинский эфир телеканал не вернется.

В конце февраля - начале марта Нацсовет проверил, что показывают на RTVi, и обнаружил многочисленные несоответствия закону Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Выяснилось, что на канале регулярно появляются роSSийские артисты из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков). Кроме того, 1 марта в одной из телепередач RTVi показали карту мира, где Крым был обозначен как территория РоSSии.

Учитывая систематичность нарушений, Нацсовет решил изъять RTVi из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Напомним, бывший член Нацсовета Сергей Костинский говорил, что RTVi - "юридически европейский, а фактически роSSийский телеканал".

Телеканал позиционирует себя как первое центристское русскоязычное СМИ, объединяющее аудиторию по всему миру по принципу общей новостной повестки.

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