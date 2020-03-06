Зеленский не исключает создания Министерства промышленности и торговли

Президент отметил необходимость разработки программы поддержки украинской промышленности.

Зеленский не исключает создания Министерства промышленности и торговли
Владимир Зеленский
Фото: скрин-шот видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в стране может появиться министерство промышленности и торговли, или, по крайней мере, соответствующий вице-премьер-министр.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает УНН.

"Вопрос, чтобы поднимать именно украинского производителя - украинскую промышленность. Что касается структурного к этому подхода - мы рассматриваем возможность, я буду советоваться с премьер-министром, чтобы мы сделали как минимум то, о чем я вчера говорил - вице-премьер-министра по промышленности и торговле, а может, сделаем и министерство", - сказал Зеленский.

"Сейчас мне кажется, что мы на правильном пути, нам нужно такое министерство, нам нужно разработать программу поддержки украинской промышленности", - добавил президент.

Напомним, 19 февраля Кабинет министров создал координационный центр по вопросам промышленности. В его состав вошли представители центральных органов исполнительной власти - Минфина, Мининфраструктуры, Минэкоэнерго, Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, Госкомстата. Задачей Центра определена "подготовка эффективных решений, способствующих развитию отечественной промышленности, рост промышленного производства, создание новых рабочих мест".

Отметим, что в 2019 году промышленное производство Украины сократилось на 1,8%.

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