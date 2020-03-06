Разведка сообщила об интенсивной подготовке боевиков на Донбассе
Боевики намерены провести тренировки по управлению огнем артиллерии.
На незаконные вооруженные формирования РФ наращивают интенсивность боевой подготовки на Донбассе. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как отметили разведчики, основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов.
"На полигонах роSSийско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда командно-штабных учений, в ходе которых спланированы, в том числе тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин", - сказано в сообщении.
Напомним, за 5 марта роSSийские оккупационные войска на Донбассе 10 раз открывали огонь, в том числе и используя запрещенное вооружение. В результате обстрелов один украинский защитник получил ранение, еще двое получили боевые поражения.