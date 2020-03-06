Разведка сообщила об интенсивной подготовке боевиков на Донбассе

Боевики намерены провести тренировки по управлению огнем артиллерии.

Разведка сообщила об интенсивной подготовке боевиков на Донбассе
Фото: news.dn.ua

На незаконные вооруженные формирования РФ наращивают интенсивность боевой подготовки на Донбассе. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили разведчики, основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов.

"На полигонах роSSийско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда командно-штабных учений, в ходе которых спланированы, в том числе тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин", - сказано в сообщении.

Напомним, за 5 марта роSSийские оккупационные войска на Донбассе 10 раз открывали огонь, в том числе и используя запрещенное вооружение. В результате обстрелов один украинский защитник получил ранение, еще двое получили боевые поражения.

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